Polícia Civil prende mulher por roubar equipamentos de hospital em Pau dos Ferros

Policiais civis da 53ª Delegacia de Polícia de Pau dos Ferros (53ª DP) deram cumprimento, nesta quinta-feira (13), a um mandado de prisão preventiva contra uma mulher, de 28 anos, suspeita de cometer dois roubos em estabelecimentos comerciais no município de Pau dos Ferros, região do Alto Oeste potiguar.

Segundo as investigações, a mulher e o seu parceiro são responsáveis por roubar dois estabelecimentos comerciais, sendo um restaurante e um de equipamentos hospitalares. O primeiro roubo aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2024, enquanto o segundo no dia 02 de março do corrente ano.

A prisão foi decretada pela 3ª Vara de Pau dos Ferros. Já o homem, que também teve sua prisão preventiva decretada, segue foragido.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.