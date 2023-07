Polícia Civil prende mulher por homicídio em Mossoró

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Mossoró) deram cumprimento, nesta segunda-feira (17), a um mandado de prisão preventiva contra uma mulher, de 25 anos, investigada pela morte de uma moradora de rua, na cidade de Mossoró.

Em 29 de junho de 2023, após um breve desentendimento, a investigada desferiu golpes de faca contra Joana D’Arc de Araújo Mendonça, nas proximidades de uma conveniência de um Posto de Gasolina, no bairro do Alto de São Manoel. A vítima foi socorrida e internada, porém, faleceu no dia 1º de julho em decorrência dos ferimentos provocados pelos golpes da arma branca.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.