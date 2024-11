Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de importunação sexual em Macaíba

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Macaíba cumpriram um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 3ª Vara da Comarca de Macaíba, na manhã desta quinta-feira 28, contra um homem de 28 anos, pela suspeita da prática dos crimes de estupro e importunação sexual. A prisão foi realizada no município de Macaíba, localizado na Grande Natal.

De acordo com as investigações, o homem realizava corridas por meio de aplicativos de transporte e, durante o trajeto, praticava atos libidinosos contra as vítimas. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.