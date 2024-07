Polícia Civil prende membro de facção criminosa do Ceará em Porto do Mangue

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia de Areia Branca e Porto do Mangue (42ª DP), com apoio da 59ª Delegacia de Polícia de Macau (59ª DP) e da 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré (61ª DP), realizaram nesta quinta-feira (25) a prisão de um homem, de 20 anos, membro de uma organização criminosa do Estado do Ceará e que estava foragido na cidade de Porto do Mangue, interior do RN.

Durante as investigações, a equipe policial tomou conhecimento de que o foragido estava escondido no município de Porto do Mangue/RN, região da Costa Branca. Foram realizadas diligências para localizar e prender o suspeito e, ao avistar a presença dos policiais civis no imóvel, o homem empreendeu fuga. A seguir, iniciou-se uma perseguição de cerca de 500 metros, com troca de tiros entre o foragido e os agentes. A Polícia Civil reagiu à injusta agressão e o suspeito foi baleado.

Imediatamente, ele foi socorrido ao hospital de Porto do Mangue e, posteriormente, transferido para um hospital em Mossoró. Após a alta médica, o homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.