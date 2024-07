Polícia Civil prende líder de grupo criminoso em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada da Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró (DEPROV/Mossoró) deflagraram, nesta segunda-feira (08), a 3ª fase da “Operação Réplica”. Durante a ação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um líder de uma associação criminosa armada dedicada à adulteração e receptação de veículos no âmbito interestadual. O indivíduo foi detido na feira livre do bairro Santo Antônio, na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, a associação criminosa adquiria veículos furtados e roubados no estado do Ceará e os transportava para Mossoró. Esses automóveis eram armazenados em uma residência alugada pelos suspeitos, onde sofriam adulteração em sua identificação, criando assim uma réplica do veículo para posterior venda através das redes sociais.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.