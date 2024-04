Polícia Civil prende integrante de facção investigado por homicídio e tráfico de drogas

Policiais civis da 6ª Delegacia Regional de Nova Cruz (6ª DR), com apoio de policiais militares do 10ª Companhia Independente, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem, de 19 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa e responsável pela segurança do ponto de comercialização de drogas na cidade de Montanhas, popularmente conhecido como “boca de fumo”. A prisão aconteceu no centro da cidade na manhã desta terça-feira (09).

O homem é investigado pela Polícia Civil pela prática de diversos crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo, homicídios e dentre outros. Após investigações realizadas pelas equipes da 6ª DR, foram produzidos elementos que fundamentaram a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, que foi expedido pela 2° Vara da Comarca de Nova Cruz. A prisão ainda resultou na apreensão de um revólver calibre .38, seis munições do mesmo calibre, dois aparelhos celulares, porções de droga (maconha, crack e cocaína) e dinheiro fracionado.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOM