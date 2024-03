Polícia Civil prende integrante de facção criminosa em Parnamirim

Policiais civis da 11ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (11ª DHPP/Parnamirim) deram cumprimento, nesta segunda-feira (11), a um mandado de prisão contra um homem, de 24 anos, pelo crime de homicídio. A prisão aconteceu no bairro Vale do Sol, em Parnamirim, na Grande Natal.

De acordo com as investigações realizadas pela DHPP, o homem é investigado pela morte de Jeferson Olinto da Silva, de 21 anos, assassinado a tiros, no bairro Vale do Sol, em Parnamirim, no dia 29 de setembro de 2022. Ainda conforme as investigações, a motivação do crime foi devido a uma “rixa” de uma facção criminosa.

O suspeito do homicídio foi preso e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.