Polícia Civil prende integrante de facção criminosa em Macau

PC/ASSECOM

Policiais civis da 59ª Delegacia de Polícia (DP de Macau), em ação conjunta com equipe da 5ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Macau, prenderam em flagrante, nesta terça-feira (04), Natanael Freire de Souza, integrante de uma facção criminosa que atua no estado. A prisão aconteceu na rua Mossoró, em Macau.

Natanael foi custodiado no sistema prisional do RN na Cadeia Pública de Mossoró e posteriormente no Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio. Ele progrediu para o regime semiaberto, na forma de prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira eletrônica. No entanto, o suspeito estava foragido desde o dia 13/03/2023, em razão de ter rompido a tornozeleira.

Diante das investigações, diligências foram iniciadas e resultaram novamente na captura de Natanael.