Polícia Civil prende homens suspeitos de triplo homicídio em Severiano Melo

Policiais civis da 57ª Delegacia de Polícia de Apodi (57ª DP), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), prenderam preventivamente, na segunda-feira (22), dois homens, um de 37 anos, e o outro de 41 anos, pelo crime de triplo homicídio ocorrido no dia 08 de junho de 2024, no município de Severiano Melo, interior do Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, pai e filho, Antônio Gerson da Silva Fernandes, de 57 anos, e Fagner Lima Fernandes, de 32 anos, e o adolescente Anderson Kenedy Paiva Nunes, de 13 anos, foram executados a tiros de espingarda calibre 12. Na ocasião, as vítimas Fagner e Anderson estavam em uma borracharia nas proximidades de um posto de combustíveis, quando foram surpreendidos pelos suspeitos. Já o pai, Antônio Gerson, se encontrava em casa quando os homens chegaram e atiraram diversas vezes na janela e na porta da residência. Em seguida, os executores entraram no imóvel e dispararam contra ele.

A equipe policial realizou diligências e conseguiu localizar um suspeito na cidade de Rodolfo Fernandes/RN e o outro integrante do grupo no assentamento Alto Alegre, zona rural da cidade de Itaú/RN. As armas usadas no triplo homicídio não foram encontradas mas, ao todo, foram apreendidas seis aparelhos celulares, um estojo de munição calibre .36, balança de precisão e uma motocicleta, que foi utilizada no crime.

Após procedimentos policiais, os homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. As autoridades trabalham para identificar um terceiro integrante, suspeito de praticar o crime que vitimou três pessoas da mesma família.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.