Polícia Civil prende homem suspeito de estupro de vulnerável em Alexandria

Policias civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Alexandria) deram cumprimento, nesta terça-feira (19), a um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem, de 64 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso no Sítio Bezerro, em Rafael Fernandes/RN.

De acordo com as investigações, o homem cometeu o crime na cidade de Alexandria contra uma jovem. Ele estava foragido há cerca de 10 anos e havia se escondido em uma pequena residência em um sítio, vivendo como agricultor, no município de Rafael Fernandes/RN, às margens da BR-405.

No intuito de resguardar a intimidade e a integridade emocional das vítimas, a Polícia Civil não fornecerá detalhes como: nomes das pessoas envolvidas e endereço.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

