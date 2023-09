Polícia Civil prende homem que atirou em árbitro de futebol em Macaíba

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia (DP de Macaíba) prenderam, na tarde desta sexta-feira (15), um homem, de 23 anos, apontado como autor da tentativa de homicídio contra um árbitro, que foi atingido por dois disparos de arma de fogo durante uma partida de futebol, no município de Macaíba, na Grande Natal, na tarde do último sábado (9). O homem estava escondido na zona rural do município.

De acordo com as informações levantadas pela polícia, o fato aconteceu por volta das 15h45, no distrito de Lagoa do Mato, zona rural do município. Na ocasião, a vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Macaíba. Neste momento, ela está no Hospital Deoclécio Marques e segue em estado grave.

O caso:

No sábado (09), logo após o crime, o suspeito foi a sua casa e pegou o veículo do seu pai e empreendeu fuga. Ele foi abordado e preso pela Polícia Militar, que o conduziu à Delegacia, tendo ainda recolhido a arma de fogo com o popular que a tomou do suspeito no momento do crime.

O investigado foi autuado em flagrante apenas pela tentativa de homicídio, no entanto, não havia elementos probatórios que permitissem a manutenção da sua prisão, o que impôs no dia seguinte a soltura na audiência de custódia. Durante as investigações iniciadas na manhã de segunda-feira (11), provas colhidas demonstraram que mais de 300 testemunhas estavam no local, porém, ninguém foi apresentado à autoridade policial que lavrou o flagrante.

Desta vez, um mandado de prisão preventiva foi cumprido e o homem foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário. Ele deve responder por tentativa de homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de conduzir um veículo não habilitado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)