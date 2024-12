Polícia Civil prende homem por participação em crime de homicídio em Natal

Policiais civis da 29ª Delegacia de Polícia (DP) de Ielmo Marinho, em ação conjunta com a 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Natal, cumpriram, nesta segunda-feira (02), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 20 anos, pela participação em um crime de homicídio e ocultação de cadáver, no Distrito de Canto das Moças, área rural do município de Ielmo Marinho. A prisão ocorreu no bairro de Praia do Meio, Zona Leste de Natal.

De acordo com as investigações, o suspeito, juntamente com outros comparsas, assassinou e enterrou a vítima, Carlos Matheus Basílio de Oliveira, de 25 anos. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 2024, e o corpo da vítima foi encontrado parcialmente enterrado em um saco de estopa, em uma fazenda da região, seis dias após o ocorrido.

Após diligências, a equipe policial conseguiu localizar e prender o suspeito. As investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos no crime.

O suspeito foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.