Polícia Civil prende homem por matar mulher estrangulada na Grande Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 11ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Macaíba (11ª DHPP), deu cumprimento a um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, de 29 anos, suspeito de ter praticado latrocínio contra Emilliana Medeiros Damasceno, de 45 anos. O crime aconteceu em um apartamento no bairro Parque das Árvores, em Parnamirim, na Grande Natal.

De acordo com as investigações da DHPP, a mulher estava iniciando um relacionamento amoroso com o suspeito, quando ele a estrangulou e matou com fios de uma extensão elétrica. Depois, o homem supostamente teria roubado diversos objetos de valores que a vítima possuía em sua residência.

O corpo da mulher já estava em putrefação quando foi achado na madrugada de um domingo (30/04) no bairro Parque das Árvores, em Parnamirim. Um vizinho sentiu um cheiro forte vindo do apartamento da vítima e que também havia notado seu desaparecimento por alguns dias. Emilliana foi encontrada com fios amarrados em volta de seu pescoço.

A Polícia Civil instaurou um inquérito onde, após diversas diligências, o suspeito foi identificado saindo da casa da vítima, sozinho, dois dias antes de o corpo ser encontrado, sendo a última pessoa que esteve na residência de Emilliana. Na terça-feira (06), foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do suspeito e cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele. O homem foi preso e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.