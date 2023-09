Polícia Civil prende homem por homícidio em Mossoró

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) cumpriram, nesta sexta-feira (08), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, 42 anos, suspeito de homicídio. Ele foi detido no município de Mossoró.

De acordo com as investigações, o preso é acusado de matar Francisco Wagner Xavier, com golpes de faca peixeira, na cidade de Mossoró, em 2006.

O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS