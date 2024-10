Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável na Região do Seridó

Policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia (DP) de Parelhas cumpriram, na tarde desta quinta-feira (17), um mandado de prisão definitiva contra um homem, de 55 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido no município de Santana do Seridó, Região do Seridó Potiguar.

Segundo informações, o homem teria cometido o crime contra uma menor de idade. O suspeito foi sentenciado a 10 anos e 6 meses de prisão pelo cometimento do delito. Ele foi detido em sua residência, localizada na zona rural de Santana do Seridó/RN.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue contribuindo com informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.