Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Mossoró), em ação conjunta com a Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA/Mossoró) deram cumprimento, nesta terça-feira (23), a um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem, condenado pelo o crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso no bairro Barrocas em Mossoró.

De acordo com o a investigação, o suspeito cometeu o crime contra sua vizinha. Ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN (SECOMS)