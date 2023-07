Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Mossoró) e Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA/Mossoró) deram cumprimento, nesta quinta-feira (20), a um mandado de prisão por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra um homem, de 52 anos, em Mossoró.

A equipe da DEAM deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, que foi expedido no dia de hoje (20). Logo após a ciência do mandado, a equipe diligenciou no sentido de encontrar o homem e conseguiu dar cumprimento ao mandado. Em seguida, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS