Polícia Civil prende homem por ameaçar esposa de morte em Parnamirim

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/ Parnamirim) deram cumprimento, nesta segunda-feira (08), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, 23 anos, suspeito por ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi detido em Nova Esperança, Parnamirim/RN.

De acordo com a investigação, a vítima informou que sofreu ameaça de morte mediante ao emprego de uma arma de fogo. O autor do fato foi preso em flagrante, ocasião em que a arma de fogo, um revólver, foi localizada e devidamente apreendida. No entanto, foi arbitrada fiança pela autoridade policial plantonista em favor do autuado.

Posteriormente, a prisão preventiva do agressor foi decretada, e o mandado foi prontamente cumprido pela DEAM Parnamirim nesta segunda-feira (08).

As investigações continuam e a Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)