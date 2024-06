Polícia Civil prende homem por ameaçar a mãe no interior do RN

Policiais civis da 64ª Delegacia de Polícia (DP) de Passa e Fica e da 65ª DP de Pedro Velho prenderam em flagrante, na manhã desta quinta-feira (20), um homem, de 29 anos, suspeito de cometer os crimes de ameaça e injúria, com histórico de violência doméstica contra a própria mãe, uma idosa de 61 anos. Ele foi preso no município de Passa e Fica/RN.

De acordo com as investigações, as agressões começaram na madrugada anterior. Durante a prestação de esclarecimentos na delegacia, os policiais civis presenciaram o homem proferindo palavras de cunho agressivo contra a vítima, ocasionando o flagrante.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão imediata contra o suspeito. Além disso, a mãe do agressor solicitou medidas protetivas de urgência e formalizou uma denúncia criminal contra o filho pelos delitos de ameaça e injúria. Ela também declarou que não foi a primeira vez que sofreu agressões do filho.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou a autoria dos crimes.

Após os procedimentos cabíveis, o suspeito foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.