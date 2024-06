Polícia Civil prende homem pelo crime de homicídio em Mossoró

Policiais civis da 15ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (15ª DHPP), com apoio da 10ª DHPP e da 16ª DHPP cumpriram, nesta quarta-feira (26), um mandado de prisão temporária contra de um homem de 25 anos, na cidade de Mossoró. Ele é suspeito de homicídio contra Magdiel Ferreira de Freitas, 33 anos, ocorrido em 27 de março de 2024, no bairro Bom Jardim, Mossoró.

Durante a prisão, foi apreendida uma arma de fogo calibre .12 (Pump military) com seis munições. O suspeito também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A operação contou com a colaboração da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN).

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.