Polícia Civil prende homem pelo crime de estupro de vulnerável no interior do RN

Policiais civis da 77ª Delegacia de Polícia de Luís Gomes (77ª DP) cumpriram, nesta terça-feira (16), um mandado de prisão definitiva, expedido pela Comarca de Luís Gomes, em desfavor de um homem condenado a 16 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra duas adolescentes no mês de agosto de 2022. A prisão aconteceu no município de Blumenau, em Santa Catarina.

De acordo com as investigações, após a expedição do mandado de prisão definitiva, a equipe diligenciou a localização do suspeito, conseguindo localizá-lo na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. A ação contou com o apoio dos policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal de Santa Catarina (DIC), que efetuou a prisão e encaminhou o suspeito ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.