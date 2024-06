Polícia Civil prende homem investigado por violência doméstica em Macau

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Macau (DEAM/Macau) e da 59ª Delegacia de Polícia de Macau (59ª DP) prenderam, nesta terça-feira (11), um homem, de 34 anos, investigado por crimes de agressão, injúria e ameaças contra sua companheira. A prisão aconteceu em Macau.

Segundo as informações, um inquérito policial foi instaurado, resultando na concessão de medidas protetivas em favor da vítima. No entanto, o investigado persistia em descumprir tais medidas, insistindo em manter o relacionamento com a companheira. Ele exercia controle sobre os atos da vítima, restringindo sua liberdade de sair de casa por motivos de ciúmes. A companheira revelou que não denunciava o suspeito devido às ameaças que recebia caso fizesse a denúncia.

O homem foi autuado e permanecerá à disposição da justiça para as devidas providências legais.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.