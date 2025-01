Polícia Civil prende homem investigado por extorsão e agiotagem no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 18ª Delegacia de Polícia (DP) de Parnamirim, cumpriu, nesta quinta-feira (16), um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Parnamirim contra um homem de 30 anos. Ele é investigado pelos crimes de extorsão, agiotagem e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim, na Grande Natal.

De acordo com as investigações, o suspeito extorquiu uma mulher para que ela lhe pagasse a quantia de R$ 17 mil. Para isso, dirigiu-se aos locais de trabalho e residência da vítima em pelo menos três ocasiões diferentes, acompanhado de outro indivíduo, ainda não identificado, que portava uma arma de fogo. Durante essas visitas, ameaçou a vítima e seus familiares, conforme comprovaram depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança.

Os crimes ocorreram entre outubro e dezembro de 2024, e os valores cobrados indevidamente resultavam de empréstimos realizados com juros superiores ao permitido por lei, caracterizando o crime de usura, também conhecido como agiotagem.

Após a expedição do mandado de prisão e de busca e apreensão, os policiais da 18ª DP localizaram o suspeito no bairro de Nova Parnamirim, onde ele foi preso na manhã desta quinta-feira. Após ser conduzido à delegacia, os procedimentos legais foram realizados, e ele ficará à disposição da Justiça.