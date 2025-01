Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Caicó

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 46ª Delegacia de Polícia de Caicó, com o apoio da 48ª Delegacia de Polícia de Serra Negra do Norte e do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, realizou, na tarde de sábado (04), uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro João XXIII, em Caicó, Região Seridó do RN. Durante a ação, um homem de 24 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O suspeito possui histórico criminal, com condenações por dois crimes de roubo e um de receptação. Ele havia progredido para o regime semiaberto harmonizado em 13 de dezembro de 2024, após cumprimento parcial de sua pena. No entanto, menos de um mês após sua saída do sistema penitenciário, foi novamente flagrado em atividade criminosa. Durante a abordagem, o homem tentou esconder parte da droga na boca, em uma tentativa de dificultar o trabalho policial.

No imóvel, os policiais encontraram porções de cocaína e maconha, além de evidências de que o local era utilizado exclusivamente para a prática de atividades ilícitas.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e demais crimes que ameaçam a segurança pública.