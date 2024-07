Polícia Civil prende homem em flagrante por estelionato sexual e estupro de vulnerável

Policiais civis da 85ª Delegacia de Polícia de João Câmara (85ª DP) prenderam, nesta segunda-feira (29), um homem, de 43 anos, pela prática do crime de estelionato sexual e estupro de vulnerável contra uma adolescente. A prisão foi realizada no município de João Câmara, região do Mato Grande.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava fotos de dinheiro para iludir as vítimas, todas menores de idade. Ele se passava por diferentes pessoas para persuadi-las e forçar diversos encontros. Após as vítimas enviarem fotos íntimas ao homem, ele ameaçava divulgar essas imagens nas redes sociais caso elas não comparecessem aos encontros, que geralmente ocorriam em motéis ou pousadas no interior.

Durante a operação, a equipe policial monitorou o suspeito e montou um cerco enquanto se dirigia para um encontro com uma das vítimas. Os policiais civis interceptaram o homem, deram voz de prisão e apreenderam bebidas alcoólicas e o aparelho celular utilizado na prática criminosa. Além disso, foi constatado que o suspeito estava em regime aberto por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam para determinar se o suspeito está envolvido em alguma rede de exploração sexual ou armazenamento de nudez na internet.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.