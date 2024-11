Polícia Civil prende homem condenado por roubo e estupro de vulnerável em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter) cumpriram um mandado de prisão condenatória, expedido pela 1ª Vara Regional de Execução Penal do TJRN, nesta quarta-feira (06), contra um homem de 60 anos, pela prática dos crimes de roubo e estupro de vulnerável. Após a realização de diligências, o homem foi preso no bairro de Planalto, Zona Oeste de Natal.

De acordo com as investigações, o crime de roubo aconteceu no ano de 2004, quando ele fez um assalto em uma fazenda no município de Ceará Mirim. Já o crime de estupro de vulnerável aconteceu no ano de 2013, na cidade de Taipu.

Ele foi conduzido à Delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.