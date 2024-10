Polícia Civil prende homem condenado por estupro em feira livre de Parnamirim

Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Parnamirim (DPCA/Parnamirim), com apoio da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de Parnamirim (DEPID/Parnamirim), cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 38 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (19), na feira livre de Parnamirim, no bairro Santos Reis.

A ação faz parte da “Operação Gravibus” – palavra que, em latim, significa “pesado” – e teve como objetivo cumprir a ordem judicial referente a uma condenação por estupro de vulnerável, já transitada em julgado. O homem cumprirá a pena de 8 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.

Com o intuito de preservar a intimidade e a integridade emocional das vítimas, a Polícia Civil não divulgará detalhes adicionais sobre as pessoas envolvidas ou seus endereços.