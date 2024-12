Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP) de Areia Branca cumpriram, na manhã desta segunda-feira (23), um mandado de prisão definitiva contra um homem de 54 anos, suspeita da prática do crime de estupro de vulnerável. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara da Comarca de Areia Branca, sentenciando o suspeito há 10 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado contra um menor de idade no município de Areia Branca. Após o caso chegar ao conhecimento das autoridades, diligências foram realizadas para localizar o suspeito. Ele foi encontrado no Sítio Freire, na zona rural do município, localizado na região da Costa Branca potiguar.

Após a prisão, o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Em seguida, foi levado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para a realização do exame de corpo de delito e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.