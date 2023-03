Polícia Civil prende foragido por homicídio em Mossoró

Policiais da Delegacia de Narcóticos (DENARC) prenderam, na manhã desta segunda-feira (27), Marcelo Augusto Matias da Silva, de 26 anos, no bairro Costa e Silva, em Mossoró. O homem é foragido da justiça pelo crime de homicídio.

Segundo informações, os agentes receberam denúncias informando onde morava o suspeito, que estava com um mandado de prisão. Ao chegar no local, foi realizado o “cerco” em torno da residência e ao chamar no portão, o suspeito abriu a porta onde foi dado voz de prisão.

O preso foi conduzido para Delegacia e depois encaminhado a Cadeia Pública de Mossoró, onde permanecerá a disposição da justiça.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN (SECOMS)