Polícia Civil prende foragido por homicídio e organização criminosa em Mossoró

Policiais civis da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE) cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 29 anos, pela suspeita dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e organização criminosa. A prisão do suspeito aconteceu na noite de terça-feira (16), em uma residência localizada na Rua Princesa Isabel, no bairro Doze Anos, em Mossoró. Foi preso Daniel Saulo de Queiroz Lourenço.

De acordo com as investigações, o suspeito estava foragido desde 2016 e possuía três mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e organização criminosa. Os mandados foram expedidos pelas comarcas de Macaíba, Parnamirim e pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas de Natal.

A investigação, que durou três meses, envolveu intensas diligências. Durante a ação, o suspeito tentou enganar a equipe apresentando um documento falso no momento da prisão, mas foi rapidamente identificado pelos policiais. O homem é suspeito de participar de um ataque em 2016, onde, juntamente com um comparsa, baleou um policial militar e um agente penitenciário durante a fuga de dois presos do Centro de Detenção Provisória do Potengi, na Zona Norte de Natal. Os criminosos estavam armados dentro da cela e fugiram levando o revólver do agente penitenciário.

O procedimento de prisão foi realizado na Delegacia de Plantão da cidade de Mossoró e, em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.