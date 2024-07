Polícia Civil prende foragido por estupro de vulnerável em Serra do Mel

Policiais civis da 43ª Delegacia de Polícia de Serra do Mel (43ª DP), com o apoio da 42ª Delegacia de Polícia de Areia Branca (42ª DP), cumpriram, nesta segunda-feira (08), um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Mossoró, contra um homem, de 31 anos, que estava foragido por estupro de vulnerável, com causa de aumento de pena. A prisão ocorreu em Vila Goiás, localizado no município de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte.

Com base nas investigações, foi indicado que o foragido da justiça estava se escondendo no bairro Vila Goiás. Por razão disso, as equipes policiais da 43ª DP e da 42ª DP se deslocaram até o local e efetuaram a prisão dentro da residência onde o suspeito se encontrava.

O mandado de prisão preventiva foi emitido em relação a uma sentença condenatória que ainda não transitou em julgado, em abril deste ano. O suspeito não se apresentou para cumprimento da pena até a presente data, sendo considerado foragido. O homem foi encaminhado ao Instituto Técnico Científico de Perícia e posteriormente conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.