Polícia Civil prende foragido da Justiça no Ceará

Policiais civis da 39ª Delegacia de Polícia (DP de Mossoró), em ação conjunta com equipe da 42ª Delegacia de Polícia (DP de Areia Branca) e da 44ª Delegacia de Polícia (DP de Tibau), deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Genesio Alves de Moura. Ele, suspeito por feminicídio, foi preso no município cearense de Fortim.

No dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, ele teria matado Maria Raquel da Silva, sua companheira por cerca de vinte anos, que estava grávida. Segundo as investigações, Genesio de Moura atraiu a vítima, que tentava terminar o relacionamento, para a Praia das Emanuellas. No local, ele primeiramente tentou esganá-la e, por fim, atacou-a com vários golpes de faca.

O relacionamento dos dois era considerado como abusivo, uma vez que ele agredia Maria Raquel com freqüência. Inclusive, a gestação dela teria resultado de um estupro praticado por Genesio de Moura, que também é investigado por estupro de vulnerável.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Areia Branca, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Genesio de Moura foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.