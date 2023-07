Polícia Civil prende foragido da Justiça de Goiás em Mossoró

Policiais civis da Divisão de Polícia do Oeste do Estado (DIVIPOE) deram cumprimento, nesta terça-feira (18), a um mandado de prisão em desfavor de um homem, foragido da Justiça do estado de Goiás. Ele foi preso em Mossoró.

No dia 11 de julho de 2023, o homem foi vítima de tentativa de homicídio no município de Alto do Rodrigues. Em razão dos ferimentos sofridos, ele foi levado ao Hospital Regional Dr. Tarcísio Maia, onde forneceu nome falso.

Graças ao trabalho em conjunto de equipes da DIVIPOE, da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/POLINTER) e da Polícia Civil do Tocantins (PCTO), por meio da Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (POLINTER), o homem foi localizado e preso ao deixar o hospital, após o recebimento de alta médica.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.