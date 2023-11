Polícia Civil prende estelionatário por golpe em advogado em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal), com apoio da 2ª Delegacia de Polícia de Natal (2ªDP), deram cumprimento, nesta segunda-feira (06), a um mandado de prisão em desfavor de Erijosantony Galvão Gama, de 44 anos, investigado por estelionato. A prisão foi realizada no bairro Tirol, localizado na Zona Leste de Natal.

O homem, que tem extenso histórico criminal no RN e em outros estados do Nordeste, teria cometido o crime contra um advogado o qual teria contratado. Entretanto, o pagamento pelos serviços, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi feito com cinco cheques sem fundo, causando prejuízo para o profissional.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.