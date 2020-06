Polícia Civil prende, em Parnamirim, homem condenado por roubo

PC/ASSECOM

Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Parnamirim deram cumprimento, nesta terça-feira (02), a um mandado de prisão definitiva, expedido pela 17ª Vara Criminal da Comarca de Natal contra Alexandre Santos do Nascimento, 27 anos, pela prática do crime de roubo.

Alexandre Santos estava foragido da Justiça e foi preso na rua Alto da Boa Vista, localizada na Vila de Ponta Negra. Durante a realização das diligências, na residência dele, os policiais apreenderam uma espingarda de fabricação caseira calibre 12.

De acordo com as investigações, a arma havia sido utilizada em um roubo a uma pizzaria em Nova Parnamirim no dia 28 de maio de 2020. Alexandre Santos foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

