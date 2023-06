Polícia Civil prende em flagrante suspeito por latrocínio em Areia Branca

PC/ASSECOM

Policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Patu, com apoio de equipe da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), prenderam em flagrante, nesta terça-feira (06), Valdecio Henrique da Câmara, 40 anos. Ele, suspeito por latrocínio, foi preso no município de Areia Branca.

O crime foi praticado nesta segunda-feira (05), na zona rural de Olho d’Água dos Borges. A vítima, Francisco Ferreira do Nascimento Filho, 58 anos, também conhecido como “Cinete”, trabalhava como mototaxista em Patu. Segundo a investigação, o suspeito tentou roubar a motocicleta da vítima, que reagiu e foi morta em seguida.

O célere trabalho policial possibilitou a localização e prisão de Valdecio Henrique poucas horas após o crime. Ele, que responde a processos por roubo, foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.