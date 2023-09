Polícia Civil prende em flagrante suspeito de receptação em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró (DEPROV/Mossoró), deram prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (14), um homem, 18 anos, suspeito por receptação de produto roubado. Ele foi detido no bairro Planalto Treze de Maio, no munícipio de Mossoró.

Após uma investigação sobre o roubo de uma moto, que ocorreu há dois dias no bairro Boa Vista, a equipe da DEPROV chegou até residência do suspeito. No local, os policiais não encontraram a moto que procuravam, mas se depararam com uma outra motocicleta que estava parcialmente desmontada. Na vistoria realizada pelos agentes, foi identificada uma adulteração. Segundo os policiais, o chassi era quente, mas o motor estava com queixa de roubo e seria de uma motocicleta roubada há vários dias, também no bairro Boa Vista.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS