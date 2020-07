Polícia Civil prende, em Areia Branca, suspeitos por tráfico de drogas

PC/ASSECOM

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Areia Branca, com apoio.da Polícia Militar, prenderam, na manhã desta sexta-feira (17), Andreilson Mendonça Barbosa, 36 anos, Ricelio Costa do Nascimento, 32 anos, e Daniele Vivência dos Santos Silva, 21 anos. Eles foram presos pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

As diligências foram iniciadas após o recebimento de denúncias anônimas, informando que uma residência no bairro Santo Cristo, no município de Areia Branca, estava sendo utilizada como ponto para tráfico de drogas. Os policiais civis e militares realizaram uma abordagem no local e constataram a veracidade da denúncia.

Durante a ação, foram apreendidos sacos plásticos utilizados para embalar a mercadoria, várias pedras de crack, uma quantia em dinheiro fracionado e uma faca. Andreilson Mendonça e Ricelio Costa tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais.

Os três suspeitos foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.