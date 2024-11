Polícia Civil prende dois suspeitos por roubo de motocicletas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Mossoró cumpriram, nesta terça-feira (26), dois mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Justiça contra dois homens suspeitos de roubar motocicletas na região.

Conforme as investigações, os crimes ocorreram nos dias 17 e 21 de outubro de 2024. Durante as ações criminosas, os suspeitos utilizaram uma arma de fogo para intimidar as vítimas e subtrair os veículos.

Após diligências, os investigados foram localizados e presos. Conduzidos à delegacia para os procedimentos legais, eles foram posteriormente encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.