Polícia Civil prende dois integrantes de facção criminosa em Mossoró

PC/ASSECOM

Policiais civis da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (22), Tiago Nascimento da Silva e Expedito da Costa Melo Neto. Eles são suspeitos por organização criminosa e foram presos na comunidade do Pirrichil, no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró.

Com os dois, foram encontrados e apreendidos: material inflamável, na forma de coquetel Molotov, e dinheiro fracionado.

Tiago Nascimento, que se encontrava foragido da Justiça, tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Ele e Expedito da Costa foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil fazem parte da força-tarefa do Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de conter os ataques provenientes das organizações criminosas que atuam no estado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.