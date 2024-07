Polícia Civil prende “distribuidor” de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam, na tarde desta terça-feira (09), um homem pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. Ele foi preso no bairro Santo Antônio, localizado no município de Mossoró, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Durante a realização das diligências, os policiais civis apreenderam no imóvel porções de maconha, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro fracionado. Foi constatado também que o suspeito já tinha passagem pela polícia pela prática do mesmo crime e que seria um distribuidor de drogas.

O homem, inclusive, foi condenado a oito anos de reclusão, pois possuía uma “fábrica de drogas” em Mossoró. Na oportunidade, ele foi preso com 1.000 porções de maconha.

Ele foi conduzido à Delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.