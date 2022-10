Polícia Civil investiga se argentina de 30 anos encontrada morta em Pipa foi abusada

A Polícia Civil está investigando a morte de uma argentina de 30 anos de idade, que foi encontrada sem vida dentro de casa na madrugada da última sexta-feira (7) na Praia de Pipa, em Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte.

Iara Nerea Reynoso foi encontrada por dois amigos desacordada e com sangue na boca. Ela foi levada para a Unidade Mista de Saúde de Tibau do Sul durante a madrugada, mas já estava sem vida, segundo confirmou a unidade.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está sendo feita pela Delegacia de Tibau do Sul, que aguarda laudo do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para atestar a causa da morte. A Polícia Civil não deu mais detalhes do caso.

O ITEP informou que entre os exames solicitados está o de conjunção carnal e outro para revelar se há presença de espermatozóide no corpo. Natural de Mar del Plata, Iara morava há cerca de 7 meses em Pipa, onde trabalhava como gerente de um hotel.

A família de Iara família chegou ao Rio Grande do Norte para acompanhar os procedimentos e para a liberação do corpo. O consulado argentino informou ao Itep que o pai e a mãe da mulher manifestaram o desejo de cremar o corpo dela.

Por Inter TV Cabugi e g1 RN