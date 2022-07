A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga dois casos de estupro ocorridos dentro de unidades de saúde da Grande Natal em 2022. De acordo com a delegada Paoulla Maués, coordenadora das delegacias especializadas no atendimento à mulher do Estado, os casos aconteceram em Natal e Parnamirim.

Além dos dois estupros, o Estado registrou, ainda, três casos de importunação sexual. Todos os casos tramitam em segredo.

“Ambos estão tramitando em sigilo, em razão da natureza da violência e para preservação da intimidade da vítima. É investigado sob sigilo, mas, se tiver comprovada, com as provas que estamos juntando, (o agressor) deverá ser severamente punido”, afirmou a delegada, em entrevista à TV Tropical nesta quarta-feira (13).

A delegada diz que os inquéritos estão tramitando e que testemunhas estão sendo ouvidas. Os investigados só serão ouvidos ao final, para minimizar o risco de eles atrapalharem as apurações.

A delegada não informou quem fez as denúncias. Ela enfatiza, entretanto, que qualquer pessoa pode apresentar as informações à polícia – e que o anonimato é garantido. Ela lamenta que casos assim ainda tenham uma alta subnotificação e pede colaboração da sociedade.

“Qualquer um de nós pode presenciar, ser testemunha e denunciar para a Polícia Civil. É importante a gente salientar a nossa responsabilidade perante esses crimes. São crimes repugnantes e, vale salientar, não cabe fiança, se for preso em flagrante”, pontua a delegada.

