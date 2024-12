Polícia Civil intima quase 400 pessoas para devolução de celulares roubados e furtados no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte intimou quase 400 pessoas para a devolução de celulares com origem ilícita, frutos de roubo ou furto no estado. Em entrevista, o delegado Darlan Dantas, do Departamento de Inteligência Policial (DIP), ressaltou a importância do trabalho de combate à receptação desses aparelhos.

A ação é resultado de uma parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e as intimações estão sendo feitas por meio de uma conta oficial no WhatsApp. Segundo o delegado, o não comparecimento poderá implicar medidas legais, como busca e apreensão, além da responsabilização criminal dos envolvidos.

O contato está sendo realizado por meio de canal oficial da instituição no WhatsApp, através do número (+55 800 729 4593). A entrega dos dispositivos por parte das pessoas intimadas deve ocorrerá nos dias 18 e 19 de dezembro, em Natal.