Polícia Civil identifica três suspeitos por ordenar ataques no RN

PC/ASSECOM

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) identificaram, nesta quinta-feira (16), três suspeitos por ordenar ataques no Rio Grande do Norte (RN).

O primeiro deles, Judson Bezerra Araújo Batista, conhecido como “Bebezão”, atualmente cumpre pena no estado da Bahia (BA). Durante uma busca, realizada em sua cela pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da BA, foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares, utilizados por ele para ordenar ataques.

O segundo suspeito identificado, Igor Rodrigo de Oliveira Cavalcanti Coelho, conhecido como “Igor Latrô”, cumpre pena no município paraibano de Campina Grande e também ordenou ataques praticados no RN.

Erick Silva de Santana, o terceiro suspeito, conhecido como “Neymar do Morro”, também cumpre pena na Paraíba (PB) e utilizava um aparelho celular para contatar, diretamente, integrantes da organização criminosa que atuam no bairro Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da PB, tanto Igor Rodrigo como Erick Silva foram colocados em isolamento.

As investigações prosseguem com o intuito de identificar outros envolvidos nos ataques ao RN. Essa é mais uma ação integrada da Operação ALBATROZ do programa GUARDIÕES DAS FRONTEIRAS da CGFRON/DIOPI/SENASP/MJSP.

As ações da Polícia Civil fazem parte da força-tarefa do Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de conter os ataques provenientes das organizações criminosas que atuam no estado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo WhatsApp da DEICOR: (84) 98135-6796.