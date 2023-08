Polícia Civil identifica suspeito por fraude eletrônica em Guarulhos

Policiais civis da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal), com o apoio de equipe da Divisão de Combate ao Crime Cibernético (DCCIBER) da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), deram cumprimento, nesta sexta-feira (28), a um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem, suspeito por fraude eletrônica, no município paulista de Guarulhos.

No decorrer das diligências, foram encontrados e apreendidos aparelhos celulares os quais teriam sido utilizados para a prática do crime. Em maio de 2023, o suspeito teria contatado dois idosos residentes em Natal por meio de um aplicativo de mensagens, identificando-se como gerente do Banco do Brasil. Em seguida, ele conseguiu as senhas bancárias das vítimas e subtraiu da conta delas mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O homem, identificado mediante investigação cibernética, foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e confessou a autoria do crime.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.