Polícia Civil homem acusado de aplicar golpes em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró) deflagraram, nesta terça-feira (21), a “Operação Check-Out”, que resultou na prisão de um homem, identificado como Rômulo Marciel de Oliveira, de 35 anos, investigado por golpes aplicados nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia e Paraíba. A prisão aconteceu no município de Mossoró, região do Oeste potiguar.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado no âmbito da “Operação Check-Out”, que visa combater crimes de furto mediante fraude. O suspeito é acusado de realizar diversas fraudes, incluindo furto mediante fraude e estelionato. Em Mossoró, ele se destacava por alugar imóveis em plataformas de hospedagem temporária, como o Airbnb, pagando apenas uma diária. Posteriormente, ele furtava todos os objetos do interior do imóvel, incluindo televisores, geladeiras, eletrodomésticos variados, louças e outros itens de valor. A ação da Polícia Civil foi coordenada pela DEFUR, que conseguiu localizar e prender o investigado.

A Polícia Civil pede que qualquer pessoa que tenha sido vítima de crimes semelhantes entre em contato com a delegacia para registrar ocorrência e contribuir com as investigações, além de prestar denúncias no Disque 181.