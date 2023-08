Polícia Civil estoura local usado para desova de combustível roubado na zona rural de Ipanguaçú no RN

A Equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró/RN com apoio da 59ª Delegacia de Polícia Civil de Macau/RN estourou no final da manhã deste sábado 12 de agosto de 2023, em uma propriedade rural na cidade de Ipanguaçu/RN 04 (quatro) Mil Litros de óleo Diesel S-10 roubados de uma Distribuidora de Combustíveis da cidade de Mossoró.

O roubo do combustíel se deu na noite da última terça-feira dia (08) e logo após a comunicação do roubo a Equipe da DEFUR Mossoró passou a investigar o paradeiro da carga roubada, bem como dos suspeitos do roubo e de quem seria o responsável pela receptação do combustível roubado.

Os policiais identificaram alguns suspeitos de participação no roubo e receptação da carga e o destino da mesma. Na manhã do sábado (8) os policiais chegaram até uma fazenda na cidade de Ipanguaçu usada para este tipo de crime, onde parte da carga ainda estava armazenada a espera de ser transportada para outro local de armazenamento e distribuição.

Os policiais também identificaram um empresário da cidade de Itajá/RN proprietário das terras, bem como um senhor que cuida de animais no local e que pode ser o responsável por cuidar do local, sendo ambos os cidadãos conduzidos até a Delegacia de Plantão em Macau, no final da tarde de sábado para prestarem esclarecimentos a cerca dos fatos.

O desenrolar da investigação fica agora a cargo do Delegado da 59ª DP de Macau, o Dr. Adeângelo de Melo Cruz que segue no intuito de desbaratar a quadrilha responsável por vários roubos de combustível na região.

