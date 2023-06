Polícia Civil elucida homicídio e procura por suspeito em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP de Areia Branca) elucidaram, nesta quarta-feira (31), um homicídio cometido no bairro Pedrinhas, em Areia Branca. O suspeito, Emanuel Lucas Soares da Silva, também conhecido como “Luquinha”, está sendo procurado pela polícia.

De acordo com as investigações, em 23 de janeiro de 2023, ele teria emboscado e matado Carlos Emanuel de Souza Avelino, também conhecido como “Vaqueirinho”. Este transitava em uma motocicleta, na companhia de uma criança com necessidades especiais, e foi surpreendido por Emanuel Lucas em frente à sua residência, sem chance para qualquer defesa.

Em seguida, ainda segundo as investigações, o suspeito se escondeu na casa de familiares na comunidade da Casqueira, nas proximidades do local do crime. Ao saber que estava sendo procurado pela polícia, ele deixou a localidade e se encontra em local desconhecido.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.