Polícia Civil elucida falsa comunicação de crime em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró) elucidaram, nesta segunda-feira (03), uma falsa comunicação de crime. O suspeito, que estava com problemas financeiros, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) para simular um sequestro relâmpago. Ele, que pretendia aplicar um golpe em uma instituição financeira, confessou o crime enquanto era ouvido pela polícia, e será devidamente indiciado.

O caso foi encaminhado para 39ª Delegacia de Polícia (DP de Mossoró), que seguirá com os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) esclarece que provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, constitui crime passível de detenção ou multa.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS